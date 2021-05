Covid: Gelmini, in Puglia per ascoltare e far arrivare vostra voce a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’emergenza le istituzioni dello Stato "cooperano e non litigano, perché questo è quello che ci chiedono i cittadini. E sarebbe inutile aver superato la conflittualità fra partiti a livello nazionale e incentivare invece uno scontro fra Stato centrale e Regioni. Sono qui per ascoltare e per contribuire a far arrivare la voce di questa Regione, di questa terra straordinaria e dalle enormi potenzialità a Roma. E per spiegare, ove servisse, le ragioni e le scelte del governo nazionale". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, incontrando i giornalisti a Bari nel corso della sua visita istituzionale in Puglia. "La mia presenza qui è anche per significare la vicinanza dello Stato alla Puglia che è stata duramente colpita dalla seconda e terza ondata pandemica. Al primo settembre dello scorso anno in questa regione erano stati registrati poco più di 5 mila casi; al 30 aprile siamo arrivati a 234 mila casi e a quasi 6 mila vittime. Come le altre Regioni dell’estremità della Penisola, la Puglia è ancora in zona arancione; abbiamo ancora un indice di occupazione delle terapie intensive superiore alla soglia critica e circa 200 casi ogni 100mila abitanti", ha osservato la ministra. (Rin)