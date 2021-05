Sardegna: Todde, i fondi del Recovery per la Sardegna ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi per l'Isola all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza "ci sono". Lo precisa con un post sul suo profilo Facebook la sottosegretaria al ministero per lo Sviluppo economico (Mise) Alessandra Todde. "Voglio fare chiarezza una volta per tutte - scrive Todde - per lavorare per il futuro della nostra Regione non serve lamentarsi della mancanza di risorse, bisogna elaborare una visione di futuro e progetti strategici con proposte serie, concrete e cantierabili. E condividere questa visione di futuro e i progetti cardine con tutti i principali stakeholder, in primis amministrazioni locali e cittadini che avranno il compito di realizzare e supportare questi progetti sul territorio. Perché i territori devono essere protagonisti della ripartenza". (segue) (Rsc)