Sardegna: Todde, i fondi del Recovery per la Sardegna ci sono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna – aggiunge la sottosegretaria Todde - può essere protagonista in questa fase di grandi opportunità se lavora ad una visione di futuro che migliori, rafforzi e sostenga la strategicità dei progetti: priorità alle infrastrutture di elettrificazione per agevolare la transizione ecologica dell'Isola e sulle infrastrutture legate ai trasporti e su quelle digitali per abbattere l'insularità". Al Sud, ricorda Todde, "è destinato il 48 per cento del Pnrr, pari a 82 miliardi che si aggiungono ai 54 miliardi dei Fondi strutturali e i 58 miliardi del Fondo italiano di sviluppo e coesione". Todde quindi conclude: "Sta alla capacità di pianificazione e di progettazione della Sardegna non lasciarsi scappare l'opportunità". (Rsc)