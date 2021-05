Campania: Asl Na2, Procida è la prima isola italiana Covid free

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima isola italiana ad aver completato la vaccinazione di tutta la popolazione residente è Procida. Ai residenti sull’isola sono state somministrate circa 6900 dosi di vaccino, permettendo di avere una copertura vaccinale del 92 per centp della popolazione arruolabile. L’elevata adesione permette di guardare con ottimismo alla riduzione del rischio di contagio sull’isola e quindi ad una più agevole gestione dei pazienti Covid 19". Così in una nota l'Asl Napoli 2: "Da domani si intensifica la vaccinazione d Ischia. I due hub di Forio ed Ischia porto allestiti presso i palazzetti dello sport permetteranno di effettuare 1800 vaccinazioni. Attualmente sono state già somministrate 18.000 dosi di vaccino ai residenti nei sei Comuni dell’isola di Ischia, tra cui circa 11mila circa destinate ai pazienti più fragili, agli over70 e agli over80. L’azienda sanitaria prevede di chiudere la campagna vaccinale ad Ischia entro la fine di maggio". E infine: "Attualmente sono state somministrate 270mila dosi di vaccino ai residenti dei 32 Comuni dell’Asl. Circa il 20 per cento dei residenti sul territorio ha ricevuto almeno una prima dose di vaccino. Mercoledì per facilitare l’accesso alla vaccinazione, l’Azienda Sanitaria propone una vaccinazione senza prenotazione su tutti i propri centri a tutta la popolazione in età compresa tra i 60 e i 79 anni". ​(Ren)