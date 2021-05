Ricerca: Abruzzo, Gssi e Thales Alenia Space Italia insieme per le tecnologie quantistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina presso il rettorato del Gran Sasso Science Institute (Gssi) all’Aquila un incontro fra il rettore Eugenio Coccia e l’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini. Durante l'incontro è stato ufficializzato l'accordo per il finanziamento di due borse di studio sulle tecnologie quantistiche per i corsi di dottorato di ricerca in Computer Science e Astroparticle Physics del Gssi. L'accordo è il primo passo di un progetto di collaborazione più ampio, volto a promuovere la nascita di una filiera nazionale delle tecnologie quantistiche che coinvolgerà atenei e centri di ricerca su tutto il territorio nazionale. “Tra le missioni del Gssi c'è quella di realizzare un ponte tra il mondo accademico e le imprese: l'accordo dimostra che il ponte già esiste”, ha commentato Coccia. "Le attività spaziali rappresentano oggi il terreno ideale per rafforzare la cooperazione tra il mondo della ricerca e quello industriale: le tecnologie quantistiche saranno fondamentali per i sistemi spaziali del futuro”, ha aggiunto Comparini. (Gru)