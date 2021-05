Ponte Aulla: Toti, nuova opera entro primavera 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Albiano Magra "si lavora finalmente per restituire entro la primavera 2022 un nuovo ponte ai cittadini". Lo scrive su Facebook il leader di Cambiamo e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che pubblica foto che lo ritraggono sul posto insieme al presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. "Quando le istituzioni dialogano e sanno collaborare le opere si fanno e anche in fretta. Lo abbiamo dimostrato a Genova con il ponte San Giorgio, facciamolo anche qui, recuperando i ritardi, e in tutto il Paese realizzando quelle opere che da troppo tempo stiamo attendendo", commenta Toti. (Rin)