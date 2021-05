© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte a Napoli i Vigili del fuoco sono intervenuti presso Palazzo Reale per domare un incendio sviluppatosi in un locale tecnico. In fiamme un gruppo di continuità - spiegano i Vigili del fuoco tramite il profilo ufficiale su Twitter - limitati danni materiali. Ancora in corso le valutazioni tecniche. (Ren)