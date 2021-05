Energia: Sardegna avvia concertazione con Terna sul Tyrrhenian Link

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il primo tavolo tecnico convocato dalla Regione Sardegna per il 7 maggio prende il via la fase di concertazione tra Terna e le amministrazioni locali sul Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che collegherà la Campania alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna. Stando al relativo comunicato stampa, al tavolo parteciperanno, oltre a Regione e Terna, tutte le parti interessate all’opera: il ministero della Cultura, la città metropolitana di Cagliari, i comuni di Selargius, Settimo San Pietro, Quartucciu, Sinnai, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, l’Agenzia del Demanio dello Stato, l’Arpa Sardegna, Legambiente, la Lipu, il Wwf, Italia Nostra, Confagricoltura e Coldiretti. Con questo primo atto, prosegue la nota, entra quindi nel vivo una fase fondamentale per l’iter di condivisione del progetto col territorio, propedeutica all’avvio dell’istanza autorizzativa al ministero della Transizione ecologica, durante la quale Terna sottoporrà le ipotesi di tracciato del cavo e la localizzazione prevista per le stazioni elettriche alle istituzioni locali e ne analizzerà le osservazioni e valuterà le proposte di eventuale ottimizzazione progettuale. (segue) (Com)