Energia: Sardegna avvia concertazione con Terna sul Tyrrhenian Link (2)

- Il progetto così concertato, prosegue la nota, verrà poi condiviso nella fase di consultazione pubblica con tutti i cittadini interessati: in particolar modo, il presidente Solinas ha apprezzato che il progetto del Tyrrhenian Link sia in linea con la richiesta fatta a Terna di prestare particolare attenzione al paesaggio, progettando, ovunque possibile ed opportuno, i nuovi elettrodotti interamente interrati. Il Tyrrhenian Link, per il quale Terna investirà circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella realizzazione dell’opera circa 250 imprese, anche locali, è un’opera strategica per la Sardegna e per tutto il sistema elettrico italiano. Il suo completamento, infatti, rappresenta un passaggio determinante per la dismissione delle centrali più inquinanti presenti sull’isola contribuendo alla sua decarbonizzazione e alla transizione ecologica. Inoltre, la nuova opera contribuirà a una maggiore integrazione tra le diverse zone di mercato e a un più efficace utilizzo dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili, in costante aumento, garantendo un miglioramento dell’affidabilità della rete e dell’intero sistema elettrico. Il nuovo collegamento prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine (una dalla Campania alla Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per un totale di 950 chilometri di collegamento a 1000 megawatt in corrente continua. (Com)