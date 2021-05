Campania: M5s, Lega e Iv, valorizzare infrastrutture viarie e ferroviarie Sa-Rc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella missiva si legge: "Alla luce di tali premesse intendiamo sottoporre alcune proposte. Sulla base delle istanze che abbiamo raccolto in commissione dai sindaci, dalle associazioni di categoria e dai referenti delle aree Intere, riteniamo che lo scalo di Battipaglia dovrebbe assumere il ruolo di hub ferroviario strategico per l'intera infrastruttura, in ragione della vicinanza con l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, configurandosi come snodo centrale in virtù dell'interconnessione tra due linee ferroviarie, dell'importante snodo autostradale e della convergenza di due arterie storiche, le Statali 18 e 19. La tratta Tirrenica Battipaglia-Sapri deve essere valorizzata con investimenti tesi a velocizzarla e a metterla in sicurezza, garantendo un servizio di treni nazionali e sarebbe per questo opportuno che il Compartimento di Napoli di Rfi subentrasse nella gestione a quello di Reggio Calabria, superando un'anacronistica divisione". E infine: "Con il passaggio della linea ferroviaria nel Vallo di Diano, sarebbe opportuno prevedere uno scalo tra i comuni di Atena Lucana e Padula, così da garantire una porta di accesso a un comprensorio da sempre sofferente in termini di servizi di mobilità. Andrebbe infine valutata l'opportunità di indirizzare la linea verso il Golfo di Policastro, così da garantire il collegamento con un territorio fondamentale per l'indotto turistico regionale, e verso cui nel corso delle ultime stagioni estive sono state già garantite alcune corse di treni Alta Velocità". (Ren)