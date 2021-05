Abruzzo: Paolucci (Pd) su ricostruzione, nuovo modello di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai - affermano - è necessario guardare oltre, e mettere in campo azioni sinergiche che puntino a sostenere la rinascita di quei luoghi, anche attraverso una forte azione di rilancio economico, sociale, turistico e culturale. Da qui l'idea di lavorare tutti insieme per la nascita di vero e proprio 'cantiere Centro Italia', così come è stato recentemente proposto da Nicola Zingaretti, che permetta alle quattro regioni di operare congiuntamente sui temi della ricostruzione ma anche nell'ambito dell'innovazione e della sostenibilità, delle infrastrutture e della ricerca. il Partito democratico intende lavorare con convinzione ad un'Italia Mediana-Regione d'Europa, che, a partire dai luoghi del terremoto, sia in grado di cogliere al meglio le opportunità del Pnrr, creando nuove occasione di sviluppo e maggiori opportunità di crescita e lavoro". "Bisogna investire su temi capaci far decollare un nuovo modello di sviluppo che veda le istituzioni unite e in piena sinergia - ha sottolineato il capogruppo Pd Silvio Paolucci nel suo intervento -. Così sarà possibile affrontare la fragilità di questi territori e incrociare a tal fine le risorse a disposizione, coniugando i fronti di intervento, non ultimo lo spopolamento che vivono le aree interne, iniziato ancora prima del terremoto. È il momento migliore per farlo, perché grazie alla competenza e all'azione del commissario Legnini la ricostruzione ha finalmente avuto una svolta positiva e, soprattutto operativa. Mettere al centro il cantiere Italia, significa mettere al centro il cambiamento e i servizi, investendo su ambiti di prossimità, come il digitale, le infrastrutture e la trasversalità, che sono il viatico migliore per il futuro sviluppo delle aree interessate". (Gru)