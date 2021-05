Napoli: ok a bilancio periti industriali, nessun aumento delle quote annuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato certamente un esercizio finanziario tra i più difficili degli ultimi anni - sottolinea il consigliere tesoriere dell'Ordine dei periti industriali di Napoli Corrado Delizia – soprattutto se si considerano le inevitabili cancellazioni per morosità dai nostri elenchi di non pochi iscritti e le pesanti ricadute delle pandemia aggravate dall'assenza di misure a sostegno del nostro ordine, come la cassa integrazione per i dipendenti o il credito d'imposta del 60 per cento sull'affitto, cosa invece riconosciuta ad altre realtà. Tuttavia siamo riusciti a scongiurare l'aumento delle quote associative e grazie alle tecnologie digitali di cui disponiamo siamo riusciti anche ad implementare l'attività di formazione, oggi sempre più qualificata e qualificante". "Oggi che possiamo contare concretamente sulla ripresa, di cui già vediamo i primi segnali - conclude Delizia - ci sono tutti i presupposti per un ulteriore rilancio della professione, un'ulteriore crescita del nostro Ordine". (Ren)