Tlc: parte da Trento lo “switch-off” della rete in rame di Tim, accordo con Provincia e comune

- Parte da Trento il processo di spegnimento della rete in rame di Tim in Italia: la centrale di Mattarello, che serve un’importante area a Sud della città, è la prima centrale a livello nazionale interamente cablata in fibra con tecnologia Ftth (Fiber to the home), e tutta la clientela servita dalla centrale potrà quindi migrare sulla nuova rete con il conseguente “switch-off” del rame. Stando al relativo comunicaato stampa, grazie a questa operazione la centrale servirà direttamente abitazioni e uffici con collegamenti superveloci (fino a un gigabit). L’iniziativa è stata annunciata in occasione della firma dell’accordo per la cooperazione digitale siglato da Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, Franco Ianeselli, sindaco di Trento, e Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim. Stando alla nota, l’intesa ha l’obiettivo di sviluppare un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni al fine di accelerare la digitalizzazione del territorio, dare ulteriore impulso alla crescita economica e porsi come punto di riferimento nel percorso di trasformazione digitale del Paese: il tutto, favorendo l’adozione delle migliori tecnologie da parte di cittadini, imprese e della stessa pubblica amministrazione. (segue) (Com)