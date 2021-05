Napoli: De Luca, in nuovo hub a Capodichino fino a 8mila vaccini al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto un altro investimento: domenica nuovo hub vaccinale nell’hangar Atitech dell'aeroporto di Capodichino a Napoli per disponibilità del presidente Giovanni Lettieri con parcheggio gratuito per 250 posti auto. Potremo fare qui fino a 6mila vaccinazione e arrivare a 8mila al giorno se ci arrivano i vaccini. Apriamo domenica. 32 box con somministrazione vaccini, 150 unità di personale impegnato quotidianamente". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)