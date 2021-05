Campania: Ciarambino (M5s), se Regione ha ricevuto pochi vaccini perché ci sono le scorte?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero, come continua a sostenere De Luca, che in Campania sarebbe già stata completata la campagna vaccinale se fossero arrivate le dosi che le spettavano, non è chiaro allora perché ad oggi sia stato somministrato solo l'85 per cento delle dosi ricevute e non l'intera scorta. La verità è che se la Campania ha ricevuto meno vaccini, è semplicemente perché la nostra è la regione con il minor numero di ultraottantenni e ultrasettantenni, così come inferiore è il numero di operatori sanitari. Ovvero, le due categorie sulle quali si è concentrata fino ad oggi la campagna vaccinale nazionale. Si facesse, piuttosto, un'operazione verità su questi dati e se i numeri dovessero dare ragione a De Luca, sarei la prima a fare la battaglia con il governo perché alla Campania siano garantite le dosi che le spettano". Lo ha dichiarato in una nota la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)