Piemonte: al via da domani i "Treni del mare"

- Entrano in servizio da sabato 1° maggio, in Piemonte, i “Treni del Mare” che collegano Torino e la Riviera Ligure di ponente aggiungendosi alla normale produzione di treni Torino-Savona-Ventimiglia. Il potenziamento sarà attivo fino a domenica 12 settembre, salvo modifiche legate all’emergenza sanitaria al momento non prevedibili, e include 2 treni aggiuntivi il venerdì, 5 treni aggiuntivi il sabato, 11 treni aggiuntivi la domenica e festivi. Sono inoltre previsti 2 treni aggiuntivi giovedì 24 giugno in occasione della festa patronale di Torino. "Abbiamo voluto attivare appena possibile il servizio estivo – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – per agevolare il flusso di persone che si recheranno al mare già da questo week end dopo le settimane di isolamento delle Regioni a causa dell’emergenza sanitaria. Il numero di corse aggiunte è più consistente dello scorso anno in ragione della ridotta capacità di carico dei treni, come prescritto dalle norme anti contagio, e di una maggiore libertà di movimento. Raccomandiamo a tutti i viaggiatori di indossare le mascherine e mantenere le distanze di sicurezza". (segue) (Rpi)