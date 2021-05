Piemonte: al via da domani i "Treni del mare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I “Treni del Mare” quindi partiranno domani, 1° maggio, con 5 treni aggiuntivi del sabato: Torino Porta Nuova – Imperia alle 06:55, Torino PN – Albenga alle 08:50, Torino PN – Savona alle 14:00 e, in rientro, Imperia – Torino PN alle 16:20 e Albenga – Torino PN alle 18:06. La domenica e i festivi sono previsti 11 treni aggiuntivi: Torino Porta Nuova – Albenga alle 06:10, Torino PN - Imperia alle 06:55, Torino PN – Albenga alle 07:50, Torino PN – Albenga alle 08:50, Torino – Savona alle 14:00. In rientro, al pomeriggio: Albenga - Torino PN alle 15:48, Albenga - Torino PN alle 17:05, Savona – Torino PN alle 18:00, Albenga – Torino PN alle 18:06, Imperia – Torino PN alle 19:14 e Savona – Torino PN alle 21:45. Il venerdì sono programmati due treni in più al pomeriggio: Torino Porta Nuova – Savona alle 14:00 e Savona – Torino PN alle 17:55. Il 24 giugno vengono aggiunti due treni per poter andare e tornare dal mare in giornata: Torino Porta Nuova – Imperia alle 06:55 e Imperia – Torino PN alle 19:14. A questi potenziamenti di aggiunge il ripristino dei collegamenti tra Cuneo e Ventimiglia: da lunedì 3 maggio saranno infatti attive due coppie di treni tutti i giorni da Cuneo a Breil con bus in coincidenza nella tratta ancora interrotta Breil-Ventimiglia. (Rpi)