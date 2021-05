Covid: Piemonte, somministrate altre 25.342 dosi di vaccino, in totale sono 1,6 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25.342 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid ieri in Piemonte. Questo il dato comunicato all’Unità di Crisi della Regione. A 10.716 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di ieri in particolare sono 5.694 gli over80, 7.396 i settantenni (di cui 617 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 6.511 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.604.216 dosi (di cui 482.869 come seconde), corrispondenti all’84,6% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte. Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie. Ad oggi sono 27.381 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it (Rpi)