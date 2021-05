© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo proposto progetti per infrastrutture viarie, con una modifica del piano di sviluppo, bene altrimenti impegneremo 500 mln di fondi regionali per fare nuovo bando per finanziamento nuove opere pubbliche infrastrutturali. Abbiamo già finanziato 250 Comuni per opere stradali, lo faremo con un altro bando". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)