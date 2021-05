Napoli: officine meccaniche abusive, scattano i sequestri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti, come si legge in una nota del Comune di Napoli, hanno quindi deferito penalmente, innanzi all'autorità giudiziaria competente, i due responsabili individuati, contestandogli i reati di gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi, il furto di energia elettrica e l'occupazione abusiva di locali comunali. Ai soggetti, vista l'assenza dei titoli autorizzativi atti a svolgere l'attività esercitata, sono stati anche notificati i verbali amministrativi per una sanzione complessiva superiore a 10.000 euro. Alle porte d'accesso dei due locali, in attesa di essere affidati all'ente comunale per il successivo ripristino, sono stati apposti i sigilli e contestualmente si è posto sotto sequestro le attrezzature in essi presenti e i cumuli di rifiuti presenti sia all'interno che all'esterno. (Ren)