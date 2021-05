Olimpiadi 2026: affidate le deleghe a viceministro delle Infrastrutture Morelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il leghista Alessandro Morelli, sono state affidate le deleghe relative agli interventi per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oltre a quelle per il coordinamento dei commissari di Anas, al Codice della strada, alla digitalizzazione delle infrastrutture, alla Conferenza Stato-Regioni, alle infrastrutture idriche e all'edilizia scolastica. Morelli, deputato del Carroccio, è anche capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano e in questa legislatura è stato presidente della commissione Trasporti della Camera. (Rem)