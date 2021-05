Recovery: D’Incà, occasione d’oro per 30-40 anni, Stato e Regioni facciano squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), "non capiterà più per i prossimi 30-40 anni", è l'occasione di avere "sei anni d’oro di investimenti in infrastrutture che serviranno al futuro del Paese". Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ospite a "Radio1 in vivavoce" su Rai Radio1. "Bisogna far squadra con lo Stato e le amministrazioni locali per investire al meglio le risorse del Pnrr", ha osservato. (Rin)