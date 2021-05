Napoli: Gaudino, usate mezzi pubblici per recarsi domani al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito coloro che intendono recarsi in centro città o nelle zone del lungomare, a lasciare le proprie auto presso il parcheggio di via Brin e ad usufruire dei mezzi di trasporto pubblico che in occasione della festività del primo maggio saranno potenziati. Per fronteggiare, infatti, la maggiore domanda di mobilità dal parcheggio Brin verso Beverello-via Caracciolo, è prevista una linea 154 ‘rinforzata’ con periodicità nell’ordine dei 10’ sulla tratta Brin-Municipio S. Lucia". Lo ha dichiarato l'assessore comunale al Trasporto Pubblico e alla Mobilità Marco Gaudini: "La linea sarà in servizio ininterrotto tra le 8.00 e le 21.00. Inoltre sarà potenziata la linea 4 con ulteriori tre tram e la corsia preferenziale dell'asse costiero sarà presidiata dagli ausiliari della sosta, in sinergia con la polizia locale, per assicurare la massima fluidità del trasporto pubblico. Domani cerchiamo tutti di muoverci responsabilmente anche per il rispetto dei tanti lavoratori che saranno, come sempre, al servizio dei cittadini". (Ren)