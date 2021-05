Vaccino: Sardegna, raggiunta quota 500 mila dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid e la Sardegna raggiunge la quota di 500mila dosi somministrate, circa l'84 per cento di quelle consegnate nell'Isola. Quasi ultimate le vaccinazioni degli over80: 149 mila somministrazioni complessive tra prime e seconde dosi. Nella fascia d'età dai 70 ai 79 anni (una platea di circa 170mila persone) sono state somministrate 99 mila dosi di cui 83 mila prime inoculazioni, mentre in quella tra i 60 e i 69 (224 mila cittadini) le vaccinazioni sono state complessivamente 83 mila di cui 67 mila prime dosi. Si accelera sui fragili. Secondo gli ultimi dati, dei 77 mila soggetti estremamente vulnerabili e con disabilità grave residenti in Sardegna, 45.660 hanno già ricevuto la prima dose e 14.553 anche la seconda. Nelle vaccinazioni per categoria, completate le immunizzazioni degli operatori sanitari (79.000 dosi) e degli ospiti delle Rsa (17.446). Ultimate le prime inoculazioni per le forze dell'ordine (10.413 somministrazioni). Dal 29 di aprile i soggetti estremamente vulnerabili, nati dal 1942 al 2004, in possesso di un'esenzione fra quelle indicate nell'elenco per patologia, disponibile sul portale regionale sardegnasalute.it, e i disabili gravi, come da legge 104 del 1992, possono aderire alla campagna di vaccinazione registrandosi sul portale vaccinocovid.sardegnasalute.it. In 24 ore dall'avvio alle adesioni sono stati 3.100 i soggetti fragili che si sono registrati sulla piattaforma regionale per le vaccinazioni. (segue) (Rsc)