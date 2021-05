Primo maggio: Casellati, modello Genova anche in distretto innovazione e tecnologia Expo 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È davvero bello essere qui nel giorno della festa del lavoro e dei lavoratori. Oggi, nell’area di Expo 2015, vediamo sorgere un nuovo distretto dell’innovazione e della tecnologia". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo discorso a Milano Innovation District, area Expo in occasione della cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze dell'area: piazza Expo 2015, via Rita Levi Montalcini e via Decumano. "Oggi visitando questo nuovo distretto dell’innovazione e della tecnologia che sta sorgendo nell’area di Expo 2015, sento quella stessa energia positiva" del modello Genova in occasione della ricostruzione del Ponte Morandi, ha aggiunto Casellati citando poi altri esempi positivi come il "campus dell’Università di Milano" i "laboratori di ricerca dello Human Technopol e il "nuovo ospedale Galeazzi che, oltre a rafforzare il sistema sanitario regionale, rappresenta un’incredibile opportunità per lo sviluppo delle scienze biomediche". (Rin)