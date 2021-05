Enti locali: Castelli, aiutarli per tutela cittadini, favorire erogazione servizi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro faro è quello di tutelare i cittadini, ma per farlo, soprattutto in una fase in cui tutto il sistema Paese è duramente colpito dalla pandemia, non possiamo e non dobbiamo abbandonare gli Enti locali". Lo scrive su Facebook, la viceministra all’Economia, Laura Castelli. "In questi anni - spiega - abbiamo lavorato al loro fianco, stanziando miliardi per aumentare la spesa corrente per i servizi essenziali e gli investimenti. Abbiamo invertito la tendenza dei tagli degli ultimi 10 anni. Sono molto fiera di questo. Ma non basta. Per questo serve intervenire velocemente, nel primo provvedimento utile, risolvendo le criticità sollevate dalla Corte costituzionale, incrementando il Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale, previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto legge 104/2020 e meglio strutturato con il comma 775 della legge di Bilancio, e poi proseguire, in linea con quanto appunto abbiamo già fatto, con il trasferimento di risorse ai Comuni per favorire gli investimenti e consentirgli di ripartire, con nuovi progetti ed iniziative che possano avere un impatto immediato sulla collettività e sul territorio", conclude Castelli.(Rin)