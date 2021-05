Covid: De Luca, zona gialla non è ricreazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare attenzione, in maniera estremamente chiara: se immaginiamo che zona gialla sia ricreazione e movida, nel giro di due settimane diventiamo zona rossa. È bene parlarsi con brutale chiarezza, quello che succederà dipenderà per il 50 percento da nostri comportamenti per l’altra metà da campagna vaccinazione. Non abbiamo da sperare da altri. Il futuro dipende da questi due fattori: rigore e vaccini da completare senza respiro. Se restiamo responsabili avremo un’estate di liberazione a cui stiamo puntando". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)