"A oggi, nonostante che abbiate visto anche voi una tuta mimetica che vaga su un paio di anfibi in Italia, tolgono i vaccini. Nell'ambito di questo furto prosegue il sottofurto su Pfizer e Moderna, la Campania per questi due vaccini è ultima nelle consegne". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.