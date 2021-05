Covid: De Luca, andremo avanti con vaccini a operatori economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Posso dire che nonostante questo contesto abbiamo raggiunto obiettivo straordinari che ci collocano al primo posto in Italia su due dati significativi: numero posti occupati in terapia intensiva e decessi Covid. Vaccinazioni di massa con vaccini a operatori economici al di là di alcune astruserie che ci vengono comunicate da Roma, andremo avanti in questa direzione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)