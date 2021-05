Sardegna: prorogata ordinanza su test all'ingresso nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Sardegna è scatta la "promozione" in zona arancione ma rimangono le restrizioni per l'ingresso nell'Isola. Il governatore Christian Solinas ha infatti firmato l'ordinanza che prolunga tutti i controlli sin da prima dell'imbarco in nave e aereo e vieta ancora le seconde case se non per motivi urgenti. L'ordinanza in scadenza è stata prorogata fino al 14 maggio. Il provvedimento era stato imposto per la prima volta il 5 marzo per preservare la zona bianca con un sistema di controlli in porti e aeroporti. Varranno quindi ancora per chi viaggia per motivi di lavoro, salute o necessità le regole sul tampone rapido da fare direttamente negli scali o entro le 48 ore successive a chi non ha altra certificazione. E' stata prorogata anche l'ordinanza relativa all'accesso alle seconde case per i non residenti, "consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute". (Rsc)