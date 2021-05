Donne: Casellati, anche in pandemia colonna vertebrale società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi piace la decisione di intitolare altre strade di questo distretto a eccellenze femminili del mondo della ricerca e dell’innovazione. Perché significa ricordare il grande debito che la scienza ha nei confronti del genio, della creatività e dell’impegno di tante donne di talento. Donne che ogni giorno ottengono risultati incredibili sul piano della conoscenza e del sapere". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo discorso a Milano Innovation District, area Expo in occasione della cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze dell'area: piazza Expo 2015, via Rita Levi Montalcini e via Decumano. "Come Maria Chiara Carrozza, prima donna designata alla guida del Cnr dopo una vita dedicata alla ricerca, all’università e all’impegno civico. O come Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, le tre ricercatrici italiane che per prime in Europa hanno isolato il Covid. E che, insieme a tante altre loro colleghe, continuano a indagare i mille segreti del virus; a combatterlo per restituirci quella sicurezza sanitaria che è la condizione essenziale per far ripartire il Paese", ha ricordato Casellati. (segue) (Rin)