Donne: Casellati, anche in pandemia colonna vertebrale società (2)

- Le donne "hanno dimostrato, ancora una volta, di essere la colonna vertebrale della società, come diceva Rita Levi Montalcini. Sono le donne che si sono caricate sulle spalle il peso maggiore del lockdown, dividendosi tra lavoro, figli, famiglia, scuole chiuse e cura della casa. Sono le tante donne impiegate in comparti essenziali della nostra economia, come il turismo, la ristorazione o i servizi alla persona. Quelle che più stanno pagando il costo della crisi in termini occupazionali e di reddito. Ma non si sono arrese, anzi, hanno dimostrato una grande capacità di reinventarsi", ha sottolineato la presidente di palazzo Madama. (segue) (Rin)