Covid: De Luca, un pensiero a Salvini, grande sfondatore di porte aperte

- "Non posso non dedicare un pensiero a Salvini. Si è immortalato nei giorni che abbiamo alle spalle, si è confermato il più grande sfondatore di porte aperte. In modo particolare ho apprezzato posizione che ha avuto su due argomenti: il primo sulle chiusure alle 22 o alle 23 di sera, premesso che ho detto di chiudere ristoranti alle 23. Salvini ha rivendicato come grandi risultato affermazione Draghi: a metà maggio valuteremo se aumentare orario apertura. Lo aveva detto già dieci giorni ma ha rivendicato come suo successo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)