Sud: Nesci (M5s), rafforzare Zes obiettivo fondamentale per Movimento

- Rafforzare l'impianto delle Zone Economiche Speciali (Zes), "veri e propri poli di crescita e investimenti con cui puntiamo a rilanciare il Sud Italia, è un obiettivo fondamentale per il Movimento 5 stelle". Lo dichiara Dalila Nesci, sottosegretaria al Sud, durante il webinair M5s sulle sette proposte di riforma delle Zes. "Abbiamo lavorato con determinazione in questi anni per potenziare questo strumento fondamentale che è in grado di attrarre investimenti produttivi nel Mezzogiorno d'Italia. Il raccordo Parlamento-governo sarà centrale per sfruttare al meglio lo stanziamento nel Recovery Plan dedicato alle Zes da 630 milioni di euro. Lavoreremo al meglio con la ministra Carfagna per portare a casa le riforme che servono, in particolare quella che riguarda la filiera della governance e della semplificazione delle procedure amministrative", conclude. (Com)