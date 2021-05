Napoli: officine meccaniche abusive, scattano i sequestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del reparto di tutela ambientale della polizia municipale di Napoli, nell'effettuare un controllo delle strade secondarie a ridosso del corso Malta, hanno individuato alcune officine meccaniche di recente apertura totalmente abusive. All'atto dell'intervento gli agenti hanno sorpreso i gestori delle due officine meccaniche intenti a lavorare ad alcuni dei tanti ciclomotori presenti nei rispettivi locali che, fra l'altro, risultano di proprietà comunale ed occupati senza alcun titolo. Da una verifica più approfondita gli agenti intervenuti verificavano che i molti utensili elettrici presenti, e in funzione, erano alimentati da un'allaccio furtivo dell'energia elettrica a servizio dell'illuminazione pubblica. Per meglio gestire, accumulandoli pericolosamente, i rifiuti speciali e pericolosi prodotti dall'attività svolta, i due si erano impadroniti di un'altra area privata esterna dove, depositare i tanti rifiuti speciali e pericolosi prodotti in officina tra i quali componenti meccaniche di motori, scheletri di ciclomotori, oli, pneumatici fuori uso e batterie esauste. (segue) (Ren)