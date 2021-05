Abruzzo: sabato 8 maggio riapriranno al pubblico museo Cascella e museo delle Genti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due musei saranno aperti, su prenotazione, il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 e il mercoledì dalle 9 alle 13, in più per piccoli gruppi c'è la disponibilità ad effettuare aperture straordinarie: informazioni e prenotazioni alla mail didattica@gentidabruzzo.it. Gli ingressi saranno contingentati nel rispetto del distanziamento, all'entrata sarà misurata la temperatura e le visite si svolgeranno lungo percorsi monodirezionali. In ogni sala sono presenti gel igienizzanti e resta ovviamente obbligatorio l'indosso della mascherina. "In occasione della riapertura - annuncia il presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo, Emilio Della Cagna - saremo pronti a presentare anche il nostro nuovo sito Internet. Uno spazio di interazione con il pubblico completamente rivisitato, reso più moderno e più agile oltre che, naturalmente, più ricco. E' uno degli elementi con il quale vogliamo accogliere tutte quelle persone che in Abruzzo, ma non solo, scelgono di avvicinarsi alle nostre esposizioni e alle nostre iniziative. Un modo per volgere in positivo, trasformare in risorsa, tutti i problemi che i mesi di emergenza ci hanno, purtroppo, lasciato. Ora però siamo pronti a ripartire, guardando con determinazione al futuro". (Gru)