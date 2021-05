Vaccino: Sardegna, raggiunta quota 500 mila dosi somministrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale delle adesioni continua a essere operativo anche per la registrazione libera di tutti i cittadini over60, mentre gli ultraottantenni che ancora non fossero stati vaccinati potranno richiedere la somministrazione del vaccino anche attraverso una email a prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it, indicando nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico e comune di residenza o domicilio. I cittadini allettati possono richiedere la somministrazione del vaccino a domicilio al proprio medico di famiglia o indicando questa necessità all'atto della registrazione sul portale delle adesioni, mentre i pazienti con patologie in cura nei centri dell'Isola continueranno a essere contattati direttamente dalle strutture sanitarie che li hanno in carico o in occasione di specifiche giornate di vaccinazione. Tutte le informazioni sulle modalità della campagna di vaccinazione nell'Isole e faq sono disponibili ai cittadini nella sezione dedicata sul portale della Regione sardegnasalute.it. (Rsc)