Donne: Casellati, anche in pandemia colonna vertebrale società (3)

- "Il coraggio, le capacità e la forza delle donne possono davvero rinnovare la nazione ed essere il potente motore del 'Sistema Italia', perché hanno idealità e pragmatismo, hanno una innata capacità di cogliere gli aspetti nascosti della realtà e dei problemi, di scendere nell’analisi oltre il pelo dell’acqua. Non voglio generalizzare, ovvero rifugiarmi in luoghi comuni, ma queste caratteristiche dipendono dalla poliedricità del ruolo che la donna ha assunto nella società. Ecco perché guardo con interesse e sincera ammirazione all’idea di rendere Mind una bandiera per la promozione di temi decisivi per il prossimo futuro, come la piena uguaglianza di genere e gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Perché significa essere consapevoli che la via del progresso non è fatta solo di scienza e innovazione tecnologica, ma anche di fondamentali conquiste sul piano dei diritti e della qualità della vita", ha continuato Casellati per poi concludere: "Questa è la strada che, dopo il dolore e i sacrifici della pandemia, può davvero farci tornare a guardare le stelle e guidarci verso un nuovo rinascimento. Una nuova epoca di sogni, di ambizioni, di speranze e di opportunità da consegnare alle donne e agli uomini di oggi ed alle generazioni di domani". (Rin)