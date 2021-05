Terremoti: Coltorti (M5s), Superbonus rafforzato cruciale per Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato, Mauro Coltorti, spiega in una nota che "quando abbiamo pensato al Superbonus, come M5s ci siamo convinti da subito che esso potesse giocare un ruolo determinante anche per le aree terremotate del Centro Italia. Il meccanismo fiscale, infatti - continua - riguarda tanto gli interventi di efficientamento energetico quanto quelli per le migliorie in chiave antisismica. Oggi l'Agenzia delle Entrate ed il commissario alla Ricostruzione Legnini hanno messo a punto una guida operativa per l'uso combinato del Superbonus al 110 per cento e del contributo di ricostruzione statale. Iter più snelli, rendicontazioni e fatturazioni degli interventi più semplici e facilitazioni per l'accesso alle varie detrazioni: la pubblicazione odierna traccia un percorso che renderà la vita meno complicata sia ai cittadini sia alle imprese che i lavori li stanno facendo o li dovranno fare". (segue) (Com)