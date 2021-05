Covid: De Luca, togliere 211mila vaccini a Campania è vergogna nazionale nel silenzio di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo una battaglia per avere, ma in Italia sarebbe conquista rivoluzionaria, il rispetto stessi diritti per ogni cittadino italiano. La Campania anche nel riparto dei vaccini è ultima in Italia. Il dato di ieri ci dice che ai campani hanno sottratto ancora 211mila vaccini. È uno scandalo che continua. Una vergogna nazionale. Qualcuno ha qualcosa da dire in questo benedetto Paese? ma come si può tollerare che a Regione con più alta densità abitativa d’Italia vengano tolti 211mila vaccini nel silenzio generale". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)