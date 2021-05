© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apro parentesi, tra i tanti risultati di eccellenza ce n’è un altro: siamo riusciti a non chiudere altri reparti. In tv ci viene raccontato che si muore per malattie cardiologiche e oncologiche ma in Campania non abbiamo chiuso nessuno dei reparti ordinari". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)