Campania: Ciarambino (M5s), se Regione ha ricevuto pochi vaccini perché ci sono le scorte? (2)

- Ciarambino ha spiegato: "Sui fondi per lo sviluppo e coesione inseriti nella quota Recovery destinata al Sud, il premier Draghi ha già garantito che nessuno scippo sarà fatto al Mezzogiorno e che quelle risorse saranno reinserite già nel 2022. Ora bisogna concentrarsi su come spenderli quei soldi, visto che parliamo della stessa misura rispetto alla quale la Campania ha speso meno del 34 per cento nell'ultima programmazione. Non è il momento delle polemiche, quanto quello di rimboccarsi le maniche e di fare squadra". La capogruppo consiliare del Movimento 5 stelle in consiglio regionale della Campania ha concluso: "Si potenzino gli uffici, si adeguino le competenze, si istituisca una cabina di regia con le categorie e con tutte le forze politiche. Lavoriamo insieme per farci trovare pronti, così da non perdere l'ultima grande opportunità per far ripartire la nostra regione". (Ren)