Abruzzo: sabato 8 maggio riapriranno al pubblico museo Cascella e museo delle Genti

- Sono pronti a riaprire il museo delle Genti d'Abruzzo e il museo Cascella dopo il lungo periodo di stop imposto dall'emergenza sanitaria. Da sabato pomeriggio, 8 maggio, alle ore 16, le sale saranno nuovamente fruibili dal pubblico, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio. "In questi mesi - sottolinea la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo, Letizia Lizza - abbiamo potuto valutare e programmare una serie di iniziative che ci consentiranno di ripartire sfruttando tutte le possibilità che ci vengono offerte dalla normativa in emergenza. Lavoreremo su piccoli numeri, ma non per questo con attività limitata. Abbiamo in programma due mostre di arte contemporanea, che prenderanno già il via la prossima settimana, una delle quali, quella di Pep Marchegiani, di assoluto rilievo internazionale. Riprenderanno poi le attività dedicate ai bambini e ai ragazzi, con laboratori didattici innovativi, e i 'viaggi tematici', rivolti agli adulti, all'interno dei musei, con un programma che privilegerà i forti rapporti che le nostre strutture espositive hanno con il territorio. Da inizio giugno - continua Lizza - le nostre sale saranno disponibili anche per convegnistica ed eventi. Con in più la possibilità di celebrare matrimoni, in location di grande suggestione. Insomma, siamo pronti a riprendere, pur con tutte le cautele, il nostro cammino verso la normalità". (segue) (Gru)