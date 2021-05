Primo maggio: Miceli (Pd), Portella della Ginestra prima strage politico-mafiosa di storia repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Portella della Ginestra "fu la prima strage politico-mafiosa della storia repubblicana. Una strage eclatante, dimostrativa, eseguita dalla banda di Salvatore Giuliano su mandato di agrari e mafiosi all'indomani della vittoria del Blocco del popolo alle elezioni regionali, con il preciso scopo di mandare un chiaro segnale politico: in Sicilia anche la libertà di pensiero e di voto doveva fare i conti con la mafia". Lo afferma in una nota il deputato siciliano del Partito democratico, Carmelo Miceli, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia. "A distanza di settantaquattro anni - continua Miceli - la mafia era e rimane negazione della dignità dell’uomo, privazione della libertà di espressione, oppressione e morte della volontà libera. E il modo migliore per combatterla - conclude - rimane quello di prendere a esempio i braccianti di Portella e continuare a lottare per le cose in cui crediamo e per la libertà".(Com)