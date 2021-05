Campania: De Luca, "Pnrr" non è una sigla ma un convoglio ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo elemento di criticità o perlomeno di preoccupazione che ho in relazione a piano sviluppo del Paese è relativo a obiettivo proposto da governo ed essenziale: sburocratizzazione e modernizzazione dell’Italia, le riforme. Ora, anche per rilassarci un po’ e sorridere: cominciamo dal titolo “Pnrr”, non è una sigla ma un convoglio ferroviario con una decina di vagoni. Chi ha scelto questo titolo meriterebbe due anni di carcere, è uno capace di qualunque delitto". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)