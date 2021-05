Campania: De Luca, mi irrito quando sento parlare di sburocratizzazione chi è stato sordo per anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io mi irrito quando sento parlare di sburocratizzazione persone che per dieci anni sono state sorde. Personalmente sto parlando da decenni della necessità di sburocratizzare tutto. Per quello che ci riguarda, per le competenze della Regione, grande programma di sburocratizzazione: sarà uno degli obiettivi di questa legislatura, digitalizzazione e sburocratizzazione ma è indispensabile che avvenga a livello nazionale". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)