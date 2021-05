© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi dobbiamo combattere a fondo su questo piano, se non utilizziamo la spada per la sburocratizzazione potete credermi, la gran parte di queste risorse rimarrà sulla carta. E sarebbe una tragedia per l’Italia e un grande peccato perché non avremo altre occasioni per rilanciare economia del Paese". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)