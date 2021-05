Sardegna: intesa Regione-Enel X per la mobilità elettrica, saranno istallati 1148 nuovi punti di ricarica in tutta l'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 548 colonnine di ricarica veloce ad accesso pubblico in tutto il territorio regionale con un totale di 1.148 punti di ricarica, così da consentire la copertura del servizio nelle principali aree urbane dell'Isola. E' ciò che prevede il protocollo d'intesa firmato dalla Regione per l'attuazione del programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City con la società Enel X. "Ora si potrà dare avvio ai lavori", ha spiegato l'assessore regionale all'Industria, Anita Pili. Soddisfatto per l'intesa raggiunta anche Augusto Raggi, responsabile di Enel X per l'Italia. Le infrastrutture di ricarica verranno installate in tutte le principali citta (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia), in tutti i Comuni della Città metropolitana di Cagliari e in altre città costiere, come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e in altri centri dell'interno. "Per dare attuazione al Piano regionale delle installazioni, favorire un'installazione coordinata delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico e la diffusione dei veicoli elettrici è stato individuato, attraverso una manifestazione di interesse, un operatore privato che, con un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro, realizzerà le infrastrutture di ricarica, in coordinamento con la Regione", ha aggiunto l'assessore Pili. (segue) (Rsc)