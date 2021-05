Campania: De Luca, Sud è fatto da classi dirigenti dinamiche non solo spreconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare alcune promesse. Campania è Regione attestata su linea del rigore, non della lamentela. Siamo i primi a combattere l’inefficienza, la clientela e la cialtroneria che pure esiste ma non accettiamo analisi del Sud ridotta a solo queste valutazioni. Il Sud oggi è fatto di amministrazioni che accumulano milioni di debiti e il governo non dice niente ma anche di classi dirigenti dinamiche che accettano la sfida". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta sociale. (Ren)