Campania: De Luca, sfido governo a dare a campani stesse risorse sanitarie altri italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A governo e a Draghi offro occasione immediata per dimostrare che non c’è discriinazine verso Sud. Su riparto fondo nazionale sanitario. Sfido il governo a dimostrare che c’è attenzione per il Sud: si diano a campani stesse risorse che si danno agli altri. A oggi ogni campano riceve 30 euro pro capite in meno rispetto a lombardi e Lazio". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta sociale. (Ren)